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У київському ТРЦ влаштували евакуацію відвідувачів: в чому причина (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві в ТРЦ Lavina Mall в понеділок, 8 березня, почали проводити евакуацію відвідувачів після того, як спрацювала пожежна сигналізація.

Про це передали в адміністрації торгцентра в коментарі Styler.

Зазначається, що насправді ніякого займання не було, однак після звукового сигналу послідувало попередження відвідувачів з рекомендацією про евакуацію.

Пізніше з'ясувалося, що спрацювали датчики помилково.

Перед цим з'явилося відео на Facebook-сторінці "Київ Оперативний" з повідомленням про термінову евакуацію в ТРЦ. Кадри були зняті одним з відвідувачів всередині магазину, в якому у вихідний день з нагоди свята досить багато людей.

На ролику видно, як громадяни прямують у бік виходу, проте деякі відвідувачі залишаються сидіти в кафе на другому поверсі торгцентра, і нікуди не поспішають.

"Терміново проводять евакуацію в ТРЦ "Лавина Мол". Кажуть, що десь пожежа", - зазначалося в публікації.

ТРЦ Lavina Mall розташований на вулиці Берковецька, 6Д (Новобіличі).

Відео: У Києві проводять евакуацію відвідувачів в ТРЦ Lavina Mall 8 березня

Раніше повідомлялося, що в лютому в Києві надходило повідомлення про мінування майже всіх ТРЦ і одного готелю.

Також ми писали про те, що нещодавно у Києві затопило окропом підземний перехід на проспекті Перемоги.

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Новини України КиївевакуаціяТРЦ
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