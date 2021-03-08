У київському ТРЦ влаштували евакуацію відвідувачів: в чому причина (відео)

Зазначається, що насправді ніякого займання не було, однак після звукового сигналу послідувало попередження відвідувачів з рекомендацією про евакуацію.

Пізніше з'ясувалося, що спрацювали датчики помилково.

Перед цим з'явилося відео на Facebook-сторінці "Київ Оперативний" з повідомленням про термінову евакуацію в ТРЦ. Кадри були зняті одним з відвідувачів всередині магазину, в якому у вихідний день з нагоди свята досить багато людей.

На ролику видно, як громадяни прямують у бік виходу, проте деякі відвідувачі залишаються сидіти в кафе на другому поверсі торгцентра, і нікуди не поспішають.

"Терміново проводять евакуацію в ТРЦ "Лавина Мол". Кажуть, що десь пожежа", - зазначалося в публікації.

ТРЦ Lavina Mall розташований на вулиці Берковецька, 6Д (Новобіличі).

Відео: У Києві проводять евакуацію відвідувачів в ТРЦ Lavina Mall 8 березня