В Киеве заминировали почти все ТРЦ: полный список и новые детали
В Киеве поступило заявление о минировании ряда торгово-развлекательных центров и одной гостиницы. В одном из ТРЦ идет эвакуация. Полный список объектов и подробности ЧП - далее в нашем материале.
Об этом сообщает Вартові Еспресо в Facebook.
"В колл-центра СБУ поступило сообщение о заминировании нескольких ТРЦ в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Специалисты проверяют на наличие взрывчатки такие ТРЦ:
- Lavina Mall,
- Dream Town,
- ArtMall,
- Атмосфера,
- Караван,
- Блокбастер,
- Магеллан,
- Плаза,
- Глобус,
- Gulliver.
Также сообщили о минировании отеля Интерконтиненталь, что в центре на Большой Житомирской, 2А.
Согласно информации Telegram-канала PavlovskyNews, на Оболони якобы из-за пожара эвакуируют людей из ТРЦ "Dream Town 2".
В Киеве людей эвакуируют из Dream Town 2
"Но есть также непроверенная информация о минировании. По громкоговорителю сообщают об эвакуации в связи с пожаром, но охранники заявили нашему журналисту, что не знают, где мог возникнуть огонь", - говорится в сообщении.
При этом эвакуация была экстренной. К примеру, посетителям спортклуба даже не дали переодеться.
Отметим, что в комментарии Styler работники "Каравана" сообщили, что ТРЦ "работает в штатном режиме".
Ранее мы писали, что в Киеве затопило кипятком подземный переход. Инцидент произошел по адресу проспект Победы, 40.