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У київському супермаркеті сварка в черзі до каси закінчилася різаниною

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Київ, Четвер 08 липня 2021 22:02
У київському супермаркеті сварка в черзі до каси закінчилася різаниною Фото: поліцейський у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві в супермаркеті стався конфлікт між покупцями на касі, в результаті чого чоловік дістав розкладний ніж і поранив свого опонента в живіт. Нападник був заарештований, і тепер зловмиснику "світить" до 8 років позбавлення волі.

Про це 8 липня передали в прес-службі Національної поліції Києва.

НП сталася в магазині на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі столиці.

Як з'ясувалося, сварка спалахнула між двома відвідувачами супермаркету, які стояли в черзі в касу. Після того як сталася різанина, очевидці інциденту викликали для потерпілого "швидку допомогу".

У київському супермаркеті сварка в черзі до каси закінчилася різаниною

У Києві в супермаркеті відвідувач поранив ножем чоловіка в черзі до каси (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Чоловікові з ножовим пораненням в область живота потрібна була термінова госпіталізація. Зараз ним займаються медики.

Агресивного покупця з ножем затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зловмисником виявився 23-річний житель Києва, який раніше "потрапляв у поле зору правоохоронців".

Фігуранту вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У київському супермаркеті сварка в черзі до каси закінчилася різаниною

Киянин поранив ножем чоловіка в супермаркеті через сварку біля каси (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в центрі Дніпра чоловік з ножем накинувся в магазині на жінку з однорічною дитиною, і в мережі показали відео події.

Також ми писали про те, що нещодавно в кафе в центрі Харкова суперечка чоловіків про Крим закінчилася різаниною.

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