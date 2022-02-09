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В киевском супермаркете на полке с кошачьим кормом обнаружили хомяков в бутылке (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве в магазине METRO на Троещине местная жительница заметила на полках с кошачьим кормом пластиковую бутылку, в которой были два живых хомяка.

Об этом написала киевлянка Мария Витязь на своей странице в Facebook.

В киевском супермаркете на полках обнаружили бутылку с хомяками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

"Кому-то, видимо, это показалось смешным… Администрация пояснить, как звери попали на полку не смогла. Оно и ясно…" - написала она.

В киевском супермаркете на полках обнаружили бутылку с хомяками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

Мария также отметила, что хомяков забрали небезразличные люди, но дома у себя оставить их на долго не могли, поэтому искали новых хозяев. К счастью, нашлись люди, которые забрали животных себе.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Буду теперь бояться, но ходить в отдел зоотоваров специально;
  • Люди - звери;
  • Я думаю подбросили. Какие вы молодцы, я б тоже конечно же забрала бы.

Стоит отметить, что в Китае сообщили о способности хомяков заражать людей коронавирусом. Грызунов считают наиболее вероятным источником недавней вспышки штамма Дельта в Гонконге.

В результате распространения грызунами инфекции заразились не менее 50 человек и было выбраковано более 2200 хомяков. При этом эксперты считают, что хомяки, которых купили до вспышки эпидемии, не заразны.

Мы также писали о том, что украинские полярники показали прыгающих пингвинов.

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Киевживотные