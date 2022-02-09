В киевском супермаркете на полке с кошачьим кормом обнаружили хомяков в бутылке (видео)

В киевском супермаркете на полках обнаружили бутылку с хомяками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

"Кому-то, видимо, это показалось смешным… Администрация пояснить, как звери попали на полку не смогла. Оно и ясно…" - написала она.

В киевском супермаркете на полках обнаружили бутылку с хомяками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

Мария также отметила, что хомяков забрали небезразличные люди, но дома у себя оставить их на долго не могли, поэтому искали новых хозяев. К счастью, нашлись люди, которые забрали животных себе.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.