У київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці (відео)

У київському супермаркеті на полицях виявили пляшку з хом'яками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

"Комусь, мабуть, це здалося смішним... Адміністрація пояснити, як звірі потрапили на полицю не змогла. Воно і ясно... " - написала вона.

У київському супермаркеті на полицях виявили пляшку з хом'яками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

Марія також зазначила, що хом'яків забрали небайдужі люди, але вдома у себе залишити їх на довго не могли, тому шукали нових господарів. На щастя, знайшлися люди, які забрали тварин собі.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.