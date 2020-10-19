В киевском парке женщина воровала цветы для перепродажи: фото изуродованной клумбы

В Киеве поймали женщину, которая воровала цветы
Ночью в столичном парке "Киото" женщина выкапывала цветы с клумб и подвесных горшков. Она призналась, что хризантемы ей нужны для перепродажи.
Об этом сообщает "Муниципальная Варта" Киева на своей странице в Facebook, которая также опубликовала фото воровки.
Женщина воровала цветы (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
"Когда будете видеть изуродованную клумбу - вспомните эту женщину", - отметили в "Муниципальной Варте".
Женщина воровала цветы (фото: facebook.com/MunicipalnaVarta)
Пользователи сети прокомментировали незаконные действия женщины.
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