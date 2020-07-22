В киевском парке хулиганы изувечили припаркованные велосипеды: сеть пришла в ярость

В среду, 22 июля, утром жители Троещины обнаружили 15 велосипедов, которые изувеченные лежали на земле, недалеко от места парковки. Данные велосипеды являлись прокатными и стояли на парковке выше забора.

Повреждения велосипедов оценивается примерно в 25 тысяч гривен. В данный момент ищутся свидетели ночного вандализма. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Ни один из наших президентов этого не делал. Из соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали", - говорится в сообщении.

Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети также бурно отреагировали на действия вандалов.

Так, а что вы хотели? Не с нашими людьми так это все делать. Недавно проезжал в районе Индустриального моста и видел эти же велики. Думаю, а где человек, который сдает их на прокат? Приехал домой, почитал, как и что, о да думаю недолго будет музыка играть! Ну вот и первая ласточка. А что вы хотели? Та не готовы у нас люди к таким супер нанотехнологиям и без присмотра!

И эти люди в Европу хотят. В Европе самокаты электрические стоят на улице, и никто не трогает, а тут...

Скоты! Или один скот!

Троещина это не Европа!

Жаль, что эти придурковатые ходят с нами рядом. Но нормальных людей все равно большинство;

И нам жить в стране с такими даунами;

Колхоз крепчает;

Конченый, тупой, народ. Биомусор, по сравнению с иностранными государствами;

Ждем продолжения когда их найдут и заставят отрабатывать на общественных работах, пошел за попкорном…

Скриншоты с Facebook

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