В киевском парке хулиганы изувечили припаркованные велосипеды: сеть пришла в ярость

В парке на Троещине хулиганы изувечили велосипеды
В среду, 22 июля, утром жители Троещины обнаружили 15 велосипедов, которые изувеченные лежали на земле, недалеко от места парковки. Данные велосипеды являлись прокатными и стояли на парковке выше забора.
Повреждения велосипедов оценивается примерно в 25 тысяч гривен. В данный момент ищутся свидетели ночного вандализма. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Ни один из наших президентов этого не делал. Из соседних стран тоже. Это сделали наши граждане-вандалы, которые наверняка знают, что такое Европа. По крайней мере где-то слышали", - говорится в сообщении.
Изувеченные велосипеды в парке на Троещине (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети также бурно отреагировали на действия вандалов.
Скриншоты с Facebook
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