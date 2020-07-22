У київському парку хулігани понівечили припарковані велосипеди: мережа прийшла в лють

У парку на Троєщині хулігани понівечили велосипеди
У середу, 22 липня, вранці мешканці Троєщини виявили 15 велосипедів, які понівечені лежали на землі, недалеко від місця паркування. Дані велосипеди були прокатними і стояли на парковці вище паркану.
Пошкодження велосипедів оцінюється приблизно в 25 тисяч гривень. У даний момент шукаються свідки нічного вандалізму. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Жоден з наших президентів цього не робив. З сусідніх країн теж. Це зробили наші громадяни-вандали, які напевно знають, що таке Європа. Принаймні десь чули", - йдеться в повідомленні.
Понівечені велосипеди в парку на Троєщині (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачі мережі також бурхливо відреагували на дії вандалів.
Скріншоти з Facebook
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