У Київському метрополітені розповіли про подорожчання проїзду: "люди поставляться з розумінням"
У Києві ціни на проїзд в метро піднімуть, адже підземка працює в збиток, але нову вартість квитка обіцяють зробити компромісною.
Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон в ефірі телеканалу "Київ".
За її словами, вирахувана собівартість проїзду наразі становить 20 гривень 5 копійок за поїздку, однак це не розрахунки тарифу.
"Щодо тарифу, то ми надали всі необхідні документи до нашого профільного транспортного департаменту. Ці папери будуть розглядати економісти й інші фахівці Управління цінової політики КМДА", - сказала Макогон.
Також зазначила, що надалі на рівні міської адміністрації буде вишуковуватися максимально компромісний варіант.
У керівництві київської підземки розповіли, що місцева влада "чітко розуміє і знає" можливості міського бюджету, рівень заробітної плати жителів столиці та стан комунальних підприємств. Так, новий тариф буде встановлюватися, спираючись на ці показники.
"Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вишуковується варіант, розрахований на реальні можливості киян", - вважає Макогон.
Заступник керівника метрополітену також звернула увагу, що надалі в Києві буде переглядатися система проїзних квитків - суть полягає в тому, що пасажири при покупці оптового проїзду зможуть заощадити на вартості поїздки.
Відео: в Київському метрополітені розповіли про подорожчання проїзду в підземці
Як повідомляли раніше, мер Києва Віталій Кличко назвав реальну вартість проїзду в метро у столиці, відреагувавши таким чином на чутки про швидке подорожчання поїздок в підземці.