В киевском метро рассказали о самых странных вещах, потерянных пассажирами

В метро Киева рассказали о самых необычных находках (фото: РБК-Украина)

Пассажиры Киевского метрополитена иногда отличаются забывчивостью, теряя телефоны, шарфы, перчатки, шапки, зонты. Но временами сотрудники подземки обнаруживают довольно-таки странные находки, недоумевая, как можно было забыть, к примеру, о гладильной доске.

Так, в пресс-службе метрополитена рассказали, что в 2020 году в Бюро находок метро попало более 180 вещей. Причем количество потерь зависит от времени года: чаще всего такое случается в осенне-зимний сезон. Преимущественно это шарфы, перчатки, шапки, зонты, очки, рюкзаки и сумочки. И возвращается за потерянным треть владельцев.

К примеру, из ценных вещей были потеряны электронный фитнес браслет, электронная книжка, телефон и даже ноутбук.

А вот из странных вещей - это газонокосилка, микроволновая печь, гладильная доска и надувной матрас.

В топ-5 "потеряшек" на 2020 год по версии пресс-службы метрополитена, вошли самокат, платье, телефоны, чемоданы, детские рюкзаки.

Находки в метрополитене хранятся в течение шести месяцев и за их хранение предусмотрена оплата. А после этого срока вещь становится собственностью государства.

Бюро находок метрополитена располагается на станции "Нивки" и работает каждый день с 8:00 до 17:00, в пятницу 8:00 до 15:45, а в субботу и воскресенье - выходной день. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:45. Телефон для справок - (044) 238-43-13.

Если же пассажиры теряют документы, то они передаются сотрудникам полиции - искать их нужно у правоохранителей.

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