В киевском метро произошел коллапс: вчера потоп, сегодня - людской поток

В метро Киева 20 июля произошла давка. Это можно было наблюдать на станции метро "Академгородок".
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что для входа на станцию были открыты одни двери, а турникеты не работали.
"Вчера потоп, а сегодня - человеческий поток. Похоже, что станцию метро Академгородок вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа на станцию открыты только одни двери, а турникеты не работают?" - сказано в сообщении под видео.
В метро Киева произошел коллапс
Позже в комментариях пользователи отметили, что на момент 08.38 два входа на станцию работают и все нормально.
Напомним, что вчера сильный ливень в Киеве затопил метро "Академгородок" и "Берестейскую".