У київському метро стався колапс: вчора потоп, сьогодні - людський потік

Відзначається, що для входу на станцію були відкриті одні двері, а турнікети не працювали.

"Вчора потоп, а сьогодні - людський потік. Схоже, що станцію метро Академмістечко вчора так залило, що почалися якісь технічні збої. Як інакше пояснити те, що для входу на станцію відкриті тільки одні двері, а турнікети не працюють?"- сказано в повідомленні під відео.

У метро Києва стався колапс

Пізніше в коментарях користувачі відзначили, що на момент 08.38 два входи на станцію працюють і все нормально.