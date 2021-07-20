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В киевском метро произошел коллапс: вчера потоп, сегодня - людской поток

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Киев, Вторник 20 июля 2021 08:41
В киевском метро произошел коллапс: вчера потоп, сегодня - людской поток В Киеве произошел коллапс в метро (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В метро Киева 20 июля произошла давка. Это можно было наблюдать на станции метро "Академгородок".

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что для входа на станцию были открыты одни двери, а турникеты не работали.

"Вчера потоп, а сегодня - человеческий поток. Похоже, что станцию ​​метро Академгородок вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа на станцию открыты только одни двери, а турникеты не работают?" - сказано в сообщении под видео.

В метро Киева произошел коллапс

Позже в комментариях пользователи отметили, что на момент 08.38 два входа на станцию работают и все нормально.

  • Обидва входи працюють, сам щойно переконався.
  • 10 минут назад было полно народу. Хорошо, что я только по переходу мимо метро проходил на другую сторону.
  • Столпотворение на вестибюле 2, на 1 очередь небольшая у турникетов.
  • Открыты 2 входа. Из перехода, который вчера затопило, ещё не откачали всю воду, поэтому с одной стороны (южной) невозможно попасть в вестибюль. Поэтому все массово пошли во второй (северный) Из-за толпы ограничили вход на станцию. Охрана сказала, что работает оба вестибюля, но никто не хочет выйти обратно, и еще раз зайти со стороны Новуса.

Напомним, что вчера сильный ливень в Киеве затопил метро "Академгородок" и "Берестейскую".

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