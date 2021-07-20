В киевском метро произошел коллапс: вчера потоп, сегодня - людской поток

В метро Киева 20 июля произошла давка. Это можно было наблюдать на станции метро "Академгородок".

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что для входа на станцию были открыты одни двери, а турникеты не работали.

"Вчера потоп, а сегодня - человеческий поток. Похоже, что станцию ​​метро Академгородок вчера так залило, что начались какие-то технические сбои. Как иначе объяснить то, что для входа на станцию открыты только одни двери, а турникеты не работают?" - сказано в сообщении под видео.

В метро Киева произошел коллапс

Позже в комментариях пользователи отметили, что на момент 08.38 два входа на станцию работают и все нормально.