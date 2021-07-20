У київському метро стався колапс: вчора потоп, сьогодні - людський потік
У Києві стався колапс у метро (колаж РБК-Україна)
У метро Києва 20 липня сталася тиснява. Це можна було спостерігати на станції метро "Академмістечко".
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що для входу на станцію були відкриті одні двері, а турнікети не працювали.
"Вчора потоп, а сьогодні - людський потік. Схоже, що станцію метро Академмістечко вчора так залило, що почалися якісь технічні збої. Як інакше пояснити те, що для входу на станцію відкриті тільки одні двері, а турнікети не працюють?"- сказано в повідомленні під відео.
У метро Києва стався колапс
Пізніше в коментарях користувачі відзначили, що на момент 08.38 два входи на станцію працюють і все нормально.
- Обидва входи працюють, сам щойно переконався.
- 10 хвилин тому було повно народу. Добре, що я тільки по переходу повз метро проходив на іншу сторону.
- Стовпотворіння на вестибюлі 2, на 1 черга невелика біля турнікетів.
- Відкриті 2 входи. З переходу, який вчора затопило, ще не відкачали всю воду, тому з одного боку (Південної) неможливо потрапити у вестибюль. Тому всі масово пішли в другий (північний) через натовп обмежили вхід на станцію. Охорона сказала, що працює обидва вестибюля, але ніхто не хоче вийти назад, і ще раз зайти з боку Новусу.
Нагадаємо, що вчора сильна злива в Києві затопила метро " Академмістечко" і "Берестейську".