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У київському метро стався колапс: вчора потоп, сьогодні - людський потік

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 08:41
У київському метро стався колапс: вчора потоп, сьогодні - людський потік У Києві стався колапс у метро (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва 20 липня сталася тиснява. Це можна було спостерігати на станції метро "Академмістечко".

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Відзначається, що для входу на станцію були відкриті одні двері, а турнікети не працювали.

"Вчора потоп, а сьогодні - людський потік. Схоже, що станцію метро Академмістечко вчора так залило, що почалися якісь технічні збої. Як інакше пояснити те, що для входу на станцію відкриті тільки одні двері, а турнікети не працюють?"- сказано в повідомленні під відео.

У метро Києва стався колапс

Пізніше в коментарях користувачі відзначили, що на момент 08.38 два входи на станцію працюють і все нормально.

  • Обидва входи працюють, сам щойно переконався.
  • 10 хвилин тому було повно народу. Добре, що я тільки по переходу повз метро проходив на іншу сторону.
  • Стовпотворіння на вестибюлі 2, на 1 черга невелика біля турнікетів.
  • Відкриті 2 входи. З переходу, який вчора затопило, ще не відкачали всю воду, тому з одного боку (Південної) неможливо потрапити у вестибюль. Тому всі масово пішли в другий (північний) через натовп обмежили вхід на станцію. Охорона сказала, що працює обидва вестибюля, але ніхто не хоче вийти назад, і ще раз зайти з боку Новусу.

Нагадаємо, що вчора сильна злива в Києві затопила метро " Академмістечко" і "Берестейську".

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