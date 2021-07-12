Телеведущий посетил самый известный тикток-дом в Украине и узнал, как стать популярным (видео)

Руслан Сеничкин посетил самый известный тикток-дом в Украине Top Team House. Ведущий "Сниданку" пришел в гости к блогерам, у которых почти у всех миллионы подписчиков в популярной соцсети Тик-Ток.

В тикток-доме живут известные блогеры, которым от 18 до 24 лет. Дом живет за своими правилами и каждый тиктокер снимает свой уникальный контент, и завоевывает им сердца подписчиков.

"У них есть цели по росту по подписчикам. Есть общий аккаунт, который мы развиваем, и, если они не выполняют, тогда штраф. Для них это штрафы, а для нас обычное дело. Это вынести мусор, убрать дом. Им легче набрать 200 тысяч подписчиков, чем вынести мусор", - рассказал организатор тикток-дома.

Здесь живут парни и девушки со всей Украины. Их задание снимать видео, которые нравится и не так как у других.

Руслан Сеничкин отметил, что это не простое дело на самом деле, поскольку надо придумать что-то оригинальное или же максимально хорошо повторить то, что сделали уже на другом конце света.

Ведущий Руслан Сеничкин посетил самый известный тикток-дом в Украине (видео: YouTube)