В киевском метро образовалась огромная толкучка из-за ремонта эскалаторов

Во вторник, 23 февраля, на столичной станции метро "Лукьяновская" образовалась огромная толпа людей. Это произошло после того, как на станции начался капитальный ремонт эскалаторов.

На видео видно, что людей в метро очень много и очередь к турникетам продвигается крайне медленно. Стоит также учитывать, что сейчас час пик и многие возвращаются с работы.

Отметим, что киевский метрополитен вчера, 22 февраля, предупредил жителей и гостей столицы о том, что с сегодняшнего дня начинается капитальный ремонт эскалаторов, который продлится до января 2022 года.

Плановые капитальные ремонты проводятся примерно раз в 10-11 лет после пробега в 150 тысяч км. Во время такого ремонта эскалатор полностью разбирают и заменяют изношенные запчасти и т.д.

"На станции "Золотые ворота" завершены ремонтные работы всех шести эскалаторов, а на станции "Майдан Незалежности" работы еще продолжаются",- сообщили в метрополитене.

За первую половину февраля эскалаторы киевского метрополитена 73 раза останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях. Это делалось, чтобы избежать травмирования пассажиров.

Еще 46 раз эскалаторы метро останавливали из-за попадания посторонних предметов: монет, каблуков, одежды и т.д.