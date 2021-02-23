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У київському метро утворився величезний натовп через ремонт ескалаторів

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 18:49
У київському метро утворився величезний натовп через ремонт ескалаторів У Києві на станції метро "Лук'янівська" утворилася штовханина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У вівторок, 23 лютого, на столичній станції метро "Лук'янівська" виникла величезна юрба людей. Це сталося після того, як на станції розпочався капітальний ремонт ескалаторів.

Відео великої кількості людей у вестибюлі станції опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

На відео видно, що людей в метро дуже багато і черга до турнікетів просувається вкрай повільно. Варто також враховувати, що зараз година пік і багато людей повертаються з роботи.

Зазначимо, що київський метрополітен вчора, 22 лютого, попередив жителів і гостей столиці про те, що відсьогодні починається капітальний ремонт ескалаторів, який триватиме до січня 2022 року.

Планові капітальні ремонти проводяться приблизно раз в 10-11 років після пробігу в 150 тисяч км. Під час такого ремонту ескалатор повністю розбирають і замінюють зношені запчастини і т. д.

"На станції "Золоті ворота" завершені ремонтні роботи всіх шести ескалаторів, а на станції "Майдан Незалежності" роботи ще тривають",- повідомили в метрополітені.

За першу половину лютого ескалатори київського метрополітену 73 рази зупиняли ручкою "Стоп" на різних станціях. Це робилося, щоб уникнути травмування пасажирів.

Ще 46 разів ескалатори метро зупиняли через потрапляння сторонніх предметів: монет, каблуків, одягу і т. д.

Нагадаємо, вчора величезні черги утворилися на станції метро "Харківська".

Раніше в метро Києва неадекват відзначився мерзенною витівкою у пасажирів на очах.

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