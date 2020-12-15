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В киевском метро образовалась огромная толкучка из-за "минирования"

Автор: Роман Мирончук

В Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Это привело к образованию огромной толкучки на пересадочной станции "Палац спорта".

Видео массового скопления людей опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Один из пользователей сети опубликовал фото со станции "Золотые ворота", на котором также видна толкучка.

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Толпа людей на станции метро "Золотые ворота" (фото: facebook.com/AndriiM17)

Пользователи сети прокомментировали данную ситуацию.

  • Это все специально сделано, чтобы люди не собирались на Майдане Незалежности!!!
  • Отличная борьба с ковидом;
  • Выглядит это всё, как сцена из зомби-апокалипсиса (Ходячие мертвецы);
  • Ковид придет порядок наведет;
  • Закрывайте ТЦ и рынки там "наибольшее скопление людей и вероятность заразиться ковидом".

Стоит отметить, что после сообщений о минировании станций метро позже неизвестные "заминировали" ЦУМ на Крещатике, Ocean Plaza на Антоновича, SkyMall на проспекте Шухевича и другие популярные торгово-развлекательные центры столицы.

Анонимная информация о якобы минировании ряда ТЦ поступила в правоохранительные органы во вторник, 15 декабря, в обед.

Мы также писали о том, что в метро Киева сделали заявление о работе в период жесткого карантина.

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