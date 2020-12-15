В киевском метро образовалась огромная толкучка из-за "минирования"

В Киеве закрыли станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании. Это привело к образованию огромной толкучки на пересадочной станции "Палац спорта".
Видео массового скопления людей опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Один из пользователей сети опубликовал фото со станции "Золотые ворота", на котором также видна толкучка.
Толпа людей на станции метро "Золотые ворота" (фото: facebook.com/AndriiM17)
Пользователи сети прокомментировали данную ситуацию.
Стоит отметить, что после сообщений о минировании станций метро позже неизвестные "заминировали" ЦУМ на Крещатике, Ocean Plaza на Антоновича, SkyMall на проспекте Шухевича и другие популярные торгово-развлекательные центры столицы.
Анонимная информация о якобы минировании ряда ТЦ поступила в правоохранительные органы во вторник, 15 декабря, в обед.
Мы также писали о том, что в метро Киева сделали заявление о работе в период жесткого карантина.
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