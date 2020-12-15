У київському метро утворилася величезна тиснява через "замінування"

Метро в Києві заповнила юрба людей через "мінування" (фото: РБК-Україна)

У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. Це призвело до утворення величезної товкучки на пересадковій станції "Палац спорту".

Відео масового скупчення людей опублікував "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Один з користувачів мережі опублікував фото зі станції "Золоті ворота", на якому також видно товкучку.

Натовп людей на станції метро "Золоті ворота" (фото: facebook.com/AndriiM17)

Користувачі мережі прокоментували дану ситуацію.

Це все спеціально зроблено, щоб люди не збиралися на Майдані Незалежності!!!

Відмінна боротьба з ковідом;

Виглядає це все, як сцена з зомбі-апокаліпсису (Ходячі мерці);

Ковід прийде порядок наведе;

Закривайте ТЦ і ринки там "найбільше скупчення людей та ймовірність заразитися ковідом".

Варто звзначити, що після повідомлень про мінування станцій метро пізніше невідомі "замінували" ЦУМ на Хрещатику, Ocean Plaza на Антоновича, SkyMall на проспекті Шухевича та інші популярні торгово-розважальні центри столиці.

Анонімна інформація про нібито мінування ряду ТЦ надійшла в правоохоронні органи у вівторок, 15 грудня, в обід.

Ми також писали про те, що в метро Києва зробили заяву про роботу в період жорсткого карантину.