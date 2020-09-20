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В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии

Воскресенье 20 сентября 2020 18:53
В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии
В метро Киева нашли неизвестные бактерии (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Группа ученых исследовала метро Киева на наличие микроорганизмов и пришла к неожиданному выводу

В метро Киева удалось обнаружить неизвестные ранее бактерии. Таких геномов в столичной подземке до 80%, считают ученые, которые взяли образцы с разных поверхностей.

В рамках одного из проектов, ученые решили выяснить, какая невидимая живность населяет Киевский метрополитен, пишет "Хмарочос" со ссылкой на "Громадське".

Отметим, что подобные исследования проводятся в разных уголках мира. В Украине объектом для исследований пока что является только киевское метро. Первое такое исследование у нас было проведено в 2017-м году.

После того, как ученые собрали анализы со скамеек, стен, пола, поручней эскалаторов, автоматов для продажи билетов и так далее, образцы отправили в лабораторию Нью-Йорка.

При помощи технологий секвенирования (то есть чтения последовательностей ДНК и РНК) там определяют генетический материал, который попал в образец.

Так, последнее исследование показало, что от 10% до 80% геномов в образцах из столичного метро - микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных.

Причем утверждается, что большинство из них - микроорганизмы, которые живут на коже человека или в его дыхательных путях, и обычно не вызывают болезней.

А вот на станции "Контрактовая площадь" ранее нашли геном чумной палочки.

Напомним, что в метро Киева недавно произошел страшный коллапс.

Ранее мы писали, что новые станции метро на Виноградарь будут с "изюминкой". На крыше установят газон и стеклянные панели

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