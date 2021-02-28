В киевском метро мужчина упал на колею: его бросились спасать очевидцы

К счастью, очевидцы инцидента, который также стояли на платформе, быстро отреагировали и смогли вытащить мужчину прежде чем прибыл поезд.

Видео спасения мужчины можно посмотреть по этой ссылке.

О причинах падения мужчины на рельсы ничего не известно, но некоторые пользователи сети предполагают, что ему просто стало плохо или же он находился в состоянии опьянения.

Кроме того, многие подчеркнули, что это было опасное спасение человека, поскольку спасавшие мужчину становились на рельсы, и их могло ударить током.