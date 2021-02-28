В киевском метро мужчина упал на колею: его бросились спасать очевидцы

О причинах падения мужчины на рельсы ничего не известно, но некоторые пользователи сети предполагают, что ему просто стало плохо или же он находился в состоянии опьянения.
Кроме того, многие подчеркнули, что это было опасное спасение человека, поскольку спасавшие мужчину становились на рельсы, и их могло ударить током.
Вот печально то, что многие люди вместо того, чтоб помочь человеку или побежать к дежурному по станции или полицейскому и сообщить о случившемся, тупо достали телефоны и снимают. Мне кажется, даже если бы в этот момент из тоннеля показался поезд на полном ходу, все равно бы снимали контент;
Я смотрю что на видео правила ТБ в метрополитене никто не изучал, а зря. Все помогавшие вылезая на платформу становились на контактный рельс, электричество ошибок не прощает. В другой раз может так не подфартить... На видео четко показано - как не нужно спасать человека, упавшего на рельсы в метро;
Больше всего убило... Не лезьте, детки не лезьте... Хр*н типа с ним... Шок. Ребята молодцы, огромный плюс вам в карму;
94% что был под влиянием водки;
Какое же дно, любой ребенок еще 20 лет назад знал, что упавшего надо просто отвести в начало перрона и там ждать персонал, а тут суицидники прыгают по третьему рельсу;
Куда вы лезете, идиоты? Детей даже учат - упал на рельсы значит надо идти в начало платформы за полосатую планку и ждать пока тебя работники метро извлекут, а если поезд близко, то ложиться в центр, а не лезть через контактный рельс;
Там мужик тупо пьяный. Он ничего не слышит. А людям что? Стоять просто и смотреть?
О, боже как страшно, Слава Богу, что все обошлось. Спасибо, что в Украине есть неравнодушные люди.