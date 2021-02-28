У київському метро чоловік впав на колію: його кинулися рятувати очевидці

На щастя, очевидці інциденту, які також стояли на платформі, швидко відреагували і змогли витягнути чоловіка перш ніж прибув поїзд.

Відео порятунку чоловіка можна подивитися за цим посиланням.

Про причини падіння чоловіка на рейки нічого не відомо, але деякі користувачі мережі припускають, що йому просто стало погано або ж він перебував у стані сп'яніння.

Крім того, багато людей підкреслили, що це був небезпечний порятунок людини, оскільки люди, які спасали чоловіка, ставали на рейки, і їх могло вдарити струмом.