В киевском метро мужчина упал на колею: его бросились спасать очевидцы
В воскресенье, 28 февраля, на станции метро "Майдан Незалежности" произошел инцидент, который едва не закончился трагедией. Дело в том, что один из пассажиров упал с платформы на рельсы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
К счастью, очевидцы инцидента, который также стояли на платформе, быстро отреагировали и смогли вытащить мужчину прежде чем прибыл поезд.
Видео спасения мужчины можно посмотреть по этой ссылке.
О причинах падения мужчины на рельсы ничего не известно, но некоторые пользователи сети предполагают, что ему просто стало плохо или же он находился в состоянии опьянения.
Кроме того, многие подчеркнули, что это было опасное спасение человека, поскольку спасавшие мужчину становились на рельсы, и их могло ударить током.
- Вот печально то, что многие люди вместо того, чтоб помочь человеку или побежать к дежурному по станции или полицейскому и сообщить о случившемся, тупо достали телефоны и снимают. Мне кажется, даже если бы в этот момент из тоннеля показался поезд на полном ходу, все равно бы снимали контент;
- Я смотрю что на видео правила ТБ в метрополитене никто не изучал, а зря. Все помогавшие вылезая на платформу становились на контактный рельс, электричество ошибок не прощает. В другой раз может так не подфартить... На видео четко показано - как не нужно спасать человека, упавшего на рельсы в метро;
- Больше всего убило... Не лезьте, детки не лезьте... Хр*н типа с ним... Шок. Ребята молодцы, огромный плюс вам в карму;
- 94% что был под влиянием водки;
- Какое же дно, любой ребенок еще 20 лет назад знал, что упавшего надо просто отвести в начало перрона и там ждать персонал, а тут суицидники прыгают по третьему рельсу;
- Куда вы лезете, идиоты? Детей даже учат - упал на рельсы значит надо идти в начало платформы за полосатую планку и ждать пока тебя работники метро извлекут, а если поезд близко, то ложиться в центр, а не лезть через контактный рельс;
- Там мужик тупо пьяный. Он ничего не слышит. А людям что? Стоять просто и смотреть?
- О, боже как страшно, Слава Богу, что все обошлось. Спасибо, что в Украине есть неравнодушные люди.
Напомним, в метро Киева неадекват отличился мерзкой выходкой у пассажиров на глазах.
Ранее в метро Киева проломили голову украинскому военному.