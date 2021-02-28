У київському метро чоловік впав на колію: його кинулися рятувати очевидці
У неділю, 28 лютого, на станції метро "Майдан Незалежності" стався інцидент, який ледь не закінчився трагедією. Річ у тім, що один з пасажирів впав з платформи на колію.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
На щастя, очевидці інциденту, які також стояли на платформі, швидко відреагували і змогли витягнути чоловіка перш ніж прибув поїзд.
Відео порятунку чоловіка можна подивитися за цим посиланням.
Про причини падіння чоловіка на рейки нічого не відомо, але деякі користувачі мережі припускають, що йому просто стало погано або ж він перебував у стані сп'яніння.
Крім того, багато людей підкреслили, що це був небезпечний порятунок людини, оскільки люди, які спасали чоловіка, ставали на рейки, і їх могло вдарити струмом.
- Ось сумно те, що багато людей замість того, щоб допомогти людині або побігти до чергового по станції або поліцейського і повідомити про подію, тупо дістали телефони і знімають. Мені здається, навіть якби у цей момент з тунелю з'явився потяг на повному ходу, все одно б знімали контент;
- Я дивлюся що на відео правила ТБ в метрополітені ніхто не вивчав, а даремно. Всі, хто допомагав, вилазячи на платформу ставали на контактну рейку, електрика помилок не прощає. Іншого разу може так не пощастить... На відео чітко показано - як не потрібно рятувати людину, що впала на рейки в метро;
- Найбільше вбило... Не лізьте, дітки не лізьте... Хр*н типу з ним... Шок. Хлопці молодці, величезний плюс вам в карму;
- 94% що був під впливом оковитої;
- Яке ж дно, будь-яка дитина ще 20 років тому знала, що, того, хто впав треба просто відвести на початок перону і там чекати персонал, а тут суїцидники стрибають по третій рейці;
- Куди ви лізете, ідіоти? Дітей навіть вчать - впав на рейки значить, треба йти в початок платформи за смугасту планку і чекати поки тебе працівники метро заберуть, а якщо поїзд близько, то лягати в центр, а не лізти через контактну рейку;
- Там мужик тупо п'яний. Він нічого не чує. А людям що? Стояти і просто дивитися?
- О, боже, як страшно, Слава Богу, що все обійшлося. Спасибі, що в Україні є небайдужі люди.
Нагадаємо, в метро Києва неадекват відзначився мерзенною витівкою у пасажирів на очах.
Раніше в метро Києва проломили голову українському військовому.