В киевском костеле Святого Николая - масштабный пожар: подробности и видео ЧП

На кадрах видно, что над костелом поднимается большое облако дыма. Пожарные и спасатели работают на месте ЧП, также прибыла спецтехника ГСЧС.

Как проинформировал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, пожару присвоен второй ранг.

Сообщается, что возгорание произошло между 1 и 2 этажами, но затем пламя перекинулось также и на кровлю.

Пожарные тушат горящий костел Святого Николая в Киеве (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

О возможных пострадавших или жертв в результате пожара пока данных нет.

Видео: в Киеве горит костел Святого Николая 3 сентября

Как передали в пресс-службе ГСЧС в Киеве, около 21:50 пожар удалось локализовать, и сейчас продолжается тушение огня.

"К ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники, а также 80 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Причина возникновения пожара устанавливается", - рассказали спасатели.

Видео: пожар в киевском костеле Святого Николая 3 сентября

Видео: пожар в костеле Святого Николая в Киеве 3 сентября

Костел Святого Николая с 1981 года после реставрации используется в качестве Дома органной и камерной музыки.

Видео: пожару в костеле Святого Николая присвоили 2 ранг

Городецкий построил храм в 1899-1909 годах в неоготическом стиле по проекту С. В. Валовского. В 1936 году советскя власть закрыла костел, и сооружение использовали как хозяйственное помещение вплоть до 1978 года, когда храм отдали Дому органной музыки.