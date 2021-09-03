У київському костелі Святого Миколая - масштабна пожежа: подробиці та відео НП

На кадрах видно, що над костелом підіймається велика хмара диму. Пожежники та рятувальники працюють на місці НП, також прибула спецтехніка ДСНС.

Як поінформував мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі, пожежі присвоєно другий ранг.

Повідомляється, що загоряння сталося між 1 і 2 поверхами, але потім полум'я перекинулося також і на покрівлю.

Пожежники гасять палаючий костел Святого Миколая в Києві (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Про можливих постраждалих або жертв в результаті пожежі поки даних немає.

Відео: у Києві горить костел Святого Миколая 3 вересня

Як передали в прес-службі ДСНС в Києві, близько 21:50 пожежу вдалося локалізувати, і зараз триває гасіння вогню.

"До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць техніки, а також 80 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві. Причина виникнення пожежі встановлюється.", - розповіли рятувальники.

Відео: пожежа у київському костелі Святого Миколая 3 вересня

Відео: пожежа в костелі Святого Миколая в Києві 3 вересня

Костел Святого Миколая з 1981 року після реставрації використовується в якості Будинку органної та камерної музики.

Відео: пожежі в костелі Святого Миколая присвоїли 2 ранг

Городецький побудував храм у 1899-1909 роках у неоготичному стилі за проектом С. В. Валовського. У 1936 році радянська влада закрила костел, і споруду використовували як господарське приміщення аж до 1978 року, коли храм віддали Будинку органної музики.