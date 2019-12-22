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У київському автобусі відзначився контролер: люди підняли скандал (відео)

STYLERЖиття    22.12.2019 - 16:47
У київському автобусі відзначився контролер: люди підняли скандал (відео)
В автобусі Києва вибухнув скандал (фото: РБК-Україна)

У громадському транспорті Києва контролер відзначився хамською поведінкою

В автобусі Києва контролер шокувала пасажирів. Інцидент стався на маршруті №14. В автобус зайшли мати з дочкою, купили квитки, але не встигли закомпостувати,так як у них були великі сумки. У цей момент в транспорт зайшов контролер і замість того, щоб висадити пасажирів оформлення штрфа, заблокував рух автобуса.

Там знаходилися люди, які запізнювалися, так як маршрут їде до залізничного вокзалу. Момент перепалки між співробітником "Київпастрансу" та пасажирами потрапив на відео. Ролик опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"В автобус зайшов працівник "Київпастрансу" і почав перевіряти квитки. Звичайно, підійшов і до дівчат. Вони не встигали на поїзд, а сам перевіряючий почав перешкоджати руху автобусу, вимагаючи дівчат вийти з автобуса. Ну, а в кінці публічно показав "фак", - сказано в повідомленні.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

В автобусі Києва стався скандал (Київ Оперативний)

В коментарях люди висловили свою думку з приводу інциденту. Одні вважають, що жінки не праві, інші впевнені, що не прав контролер.

  • Що значить дурне формулювання "були з сумками і забули прокомпостувати"? Тобто ті, у кого сумки, мають ліцензію на халяву і порушенння законом? Хай з сумками в ювелірну крамницю зайдуть і кольє візьмуть. Суд виправдає. Вони ж з торбами!
  • Чого в нас тільки не придумають люди в своє виправдання. Жлобство. Ну упіймали вас на те що хотіли проїхати безкоштовно. Ну так заплатите штраф і не затримуйте автобус. Купівля талона не виправдання.
  • Вважаю, що штраф у 160 грн ні про що, мінімум треба 300-500 грн, за повторне порушення Х 2, а за третє чи за таке ось "опір" то штраф і потім на роботи, прибирати і мити той же транспорт і буде пісня казка
  • У київському автобусі відзначився контролер: люди підняли скандал (відео)

Скріншот коментарів

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