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В киевское метро могут пройти не все пассажиры: в чем проблема

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Киев, Четверг 24 июня 2021 15:29
В киевское метро могут пройти не все пассажиры: в чем проблема Фото: в киевском метро произошел технический сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 24 июня, в киевском метро произошел технический сбой, а результате которого пассажиры не могли оплатить проезд своими банковскими картами и мобильными приложениями.

Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в сообщении.

Пассажиров попросили воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый QR-билет в автоматах по продаже.

Напомним, в киевском метрополитене недавно произошел небольшой пожар, который работники подземки взялись тушить шваброй. Инцидент произошел в пятницу, 18 июня, на станции метро "Золотые ворота".

Под потолком началось возгорание. Искры сыпались сверху прямо на головы пассажирам. Люди сначала ходили и не обращали внимание на возгорание, а потом один неравнодушный прохожий встал в туннеле перехода и предупреждал о том, что впереди опасность.

Но больше всего украинцев удивили действия работников метрополитена. Через несколько минут после возгорания прибежал рабочий со шваброй и начал гасить пожар тряпкой. Эпичную борьбу с огнем сняли на видео.

Мы также писали о том, что в метро Киева обнаружили уникальные микробы и бактерии, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

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