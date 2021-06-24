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У київське метро можуть пройти не всі пасажири: в чому проблема

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Київ, Четвер 24 червня 2021 15:29
У київське метро можуть пройти не всі пасажири: в чому проблема Фото: в київському метро стався технічний збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 24 червня, в київському метро стався технічний збій, а результаті якого пасажири не могли оплатити проїзд своїми банківськими картами і мобільними додатками.

Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні пасажири! Зараз оплата проїзду банківською карткою і мобільними додатками в метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів попросили скористатися електронним квитком або придбати разовий QR-квиток в автоматах з продажу.

Нагадаємо, в київському метрополітені недавно сталася невелика пожежа, яку працівники підземки взялися гасити шваброю. Інцидент стався в п'ятницю, 18 червня, на станції метро "Золоті ворота".

Під стелею почалося загоряння. Іскри сипались зверху прямо на голови пасажирам. Люди спочатку ходили і не звертали увагу на загоряння, а потім один небайдужий перехожий встав в тунелі переходу і попереджав про те, що попереду небезпека.

Але найбільше українців здивували дії працівників метрополітену. Через кілька хвилин після займання прибіг робочий зі шваброю і почав гасити пожежу ганчіркою. Епічну боротьбу з вогнем зняли на відео.

Ми також писали про те, що в метро Києва виявили унікальні мікроби і бактерії, з якими ми стикаємося щодня.

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