Киевский зоопарк начали ломать бульдозерами: видео разрушения эпохи

Киевский зоопарк начали сносить бульдозерами. Второй день подряд демонтируют визитную карточку зоопарка - вход, рядом с которым касса и уже культовые зубр и львы известного украинского скульптора Юрия Рубана. В сети появились фото и видео разрушения целой эпохи.

Старый вход в зоопарк заменят новым - он будет на углу улицы Зоологическая и проспекта Победы. Вход уже готов, а гостей будет встречать новая достопримечательность - 15-метровый разноцветный жираф.

На месте старого входа планируют сделать площадь, где будут встречаться экскурсионные группы. Рядом разместят заведения общественного питания, магазины сувениров, туалеты, камеры для хранения вещей и большой аквариум, как отдельная экспозиция.

Вход в Киевский зоопарк начали демонтировать (видео: PavlovskyNEWS)

Ранее Виталий Кличко рассказал, что реконструкция зоопарка будет проходить в несколько этапов. Уже в мае планировали к новому сезону показать посетителям озера после реконструкции (которые размещены возле старого входа), павильон для пеликанов, амфитеатр. Но из-за карантина в стране, видимо, презентацию отложат.

Новый вход раньше обещали открыть для посетителей в июле, а также презентовать готовый универсальный вольер для птиц. Строительство нового приматника планируют завершить в июне 2021 года. Кроме того, летом следующего года обещают обустроить стоянку для автомобилей и автобусов.

Вход в Киевский зоопарк ломают бульдозерами (фото: facebook.com/avgusew)

Что касается легендарных скульптур зубра и львов, их планируют поставить перед новым входом в сентябре. Старые же скульптуры, возведенные в 1968 году со временем разрушились. Их обещают не выбрасывать, а разместить на территории зоопарка как достопримечательность.

Новые скульптуры будут изготовлены из бронзы (старые сделаны из бетона и медной оковы) по рисункам и чертежам автора - Юрия Рубана. Над воссозданием скульптур работают заслуженный художник Украины Александра Рубан (дочь Юрия Рубана) и ее муж, народный художник Украины Виктор Липовка.

Так выглядит новый вход в зоопарк (фото: facebook.com/avgusew)

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