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Кличко рассказал об этапах реконструкции Киевского зоопарка

Новости » Общество    26.04.2019 - 14:31
Кличко рассказал об этапах реконструкции Киевского зоопарка
Фото: Виталий Кличко посетил столичный зоопарк (kiev.klichko.org)

Реконструкция столичного зоопарка будет происходить в несколько очередей

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идут работы по реконструкции столичного зоопарка. Сейчас там проводят работы в рамках первой очереди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

"В прошлом году мы начали реконструкцию столичного зоопарка. Чтобы придать ему второе дыхание - создать лучшие условия содержания для животных и сделать его более открытым и дружественным. Чтобы в киевском зоопарке не было клеток, а было открытое пространство. Мы хотим сделать один из лучших зоопарков в Европе. И консультируемся, привлекаем также и европейских специалистов", - сказал Кличко.

Реконструкция столичного зоопарка будет происходить в несколько очередей. В частности, проект первой очереди предусматривает: реконструкцию озер возле входа со стороны проспекта Победы, строительство павильона пеликанов, смотрового амфитеатра с помещениями общественных уборных, мостика между озерами, беседки над водоемом, строительство павильона и открытых вольеров приматов, строительство нового входа с подземным аквариумом, строительство универсального вольера для птиц.

Так, в мае посетители зоопарка смогут оценить готовые озера со скалами и водопадами, амфитеатр, пеликанник, проведенное благоустройство и озеленение территории. А также изюминку зоопарка - скульптуру жирафа высотой 15 метров, которая будет встречать посетителей перед новым входом.

В июле планируют презентовать и готовый универсальный вольер для птиц. "Новый вход мы также откроем в июле. Он будет находиться на углу проспекта Победы и улицы Зоологической, - отметил мэр. - В сентябре будут готовы новые - на замену старым - скульптуры "Зубр" и "Львы", размещенные перед входом в Киевский зоопарк", - добавил он.

Как пояснил городской голова, скульптуры были выполнены из бетона и медной оковы, которые со временем разрушились. Новые скульптуры установят перед новым входом в зоопарк.

Строительство нового приматника планируют завершить в июне следующего года. А летом следующего года - закончить весь объем работ в рамках первой очереди. Планируют обустроить в столичном зоопарке и стоянка для автомобилей и автобусов.

В настоящее время объявлен тендер на выполнение проектных работ по 2 и 3 очереди реконструкции зоопарка. Планируется, что реконструкция зоопарка продлится около четырех лет.

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