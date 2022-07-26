Киевский ТРЦ Ocean Plaza полностью прекращает работу: в чем причина

"Ашан" в Ocean Plaza уже закрыт

Заявление о заморозке работы "Ашана" в Ocean Plaza в связи с прекращением работы ТРЦ было озвучено пресс-службой компании французской сети вчера, 25 июля.

"Уважаемые клиенты "Ашан Лыбидская"! С сегодняшнего дня магазин временно не будет работать. Администрация Ocean Plaza сообщила о прекращении работы торгового центра", - говорится в сообщении компании на странице в Facebook.

Прекращение работы Ocean Plaza

Что касается полной остановки работы ТРЦ Ocean Plaza с 25 июля, то такое решение связывают с владельцами заведения.

"Мажоритарным владельцем (51% акций) ТРЦ Ocean Plaza является российская компания, принадлежащая семье и партнерам олигарха Аркадия Ротенберга. Именно с этим связывают тот факт, что Ocean Plaza остается закрытым с 24 февраля, в то время как большинство крупных ТРЦ Киева давно возобновили работу", - отмечает "Київ. На зв'язку".

В сети добавляют, что в этом торгцентре могли "сыграть на опережение". Что именно имеется в виде?

История с арестом части ТРЦ "Мармелад"

Обратим внимание, что в тот же день, 25 июля, стало известно о решении Соломенского районного суда о наложении ареста на часть другого торгцентра в столице - "Мармелад" (около станции метро "Шулявская"). А именно на нежилые помещения площадью более 15 тыс. кв. общей стоимостью более 1,2 млрд. грн.

В Национальной полиции проинформировали, что основными владельцами части предприятия оказались российские чиновники и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору, а "прибыль от его хозяйственной деятельности могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины".

По данным "Экономической правды", частью ТЦ "Мармелад" через оффшорную компанию владел, в том числе, глава российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер.

Реакция на закрытие "Ашана" в Ocean Plaza

Пользователи пабликов, жители массива Лыбидской в Голосеевском районе обсуждают, где же теперь им будет сподручнее скупаться продуктами.

В Facebook-группе "Сусіди. Голосіїв" делятся советами по ближайшим супермаркетам, куда можно отправиться.

Фото: скриншот комментариев facebook.com/groups / Сусіди. Голосіїв