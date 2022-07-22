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В Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 15:27
В Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены Фото: СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и его жены (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине арестовали дополнительные активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Активами управляли из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

В соответствии с решением суда арест был наложен на:

  • корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;
  • банковские счета на 1,3 млн грн;
  • два земельных участка площадью 3 и 5 га;
  • помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.

"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин России", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что деньги поступали под видом нужд на содержание и оплату аренды гостиничных комплексов, которые расположены в Ивано-Франковской и Закарпатской областях и принадлежат Марченко.

"В ходе досудебного расследования СБУ получила неопровержимые доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука.

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Виктор Медведчук Служба безопасности Украины Российская Федерация Украина
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