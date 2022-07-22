В Украине арестовали дополнительные активы Медведчука и его жены
В Украине арестовали дополнительные активы Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Активами управляли из России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
В соответствии с решением суда арест был наложен на:
- корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн грн;
- банковские счета на 1,3 млн грн;
- два земельных участка площадью 3 и 5 га;
- помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. квадратных метров.
"Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин России", - пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что деньги поступали под видом нужд на содержание и оплату аренды гостиничных комплексов, которые расположены в Ивано-Франковской и Закарпатской областях и принадлежат Марченко.
"В ходе досудебного расследования СБУ получила неопровержимые доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь перечень этих российских субъектов", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука.
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