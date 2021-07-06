Киевский транспорт меняет работу: новый график и маршруты

Новый график работы общественного транспорта

В "Киевпастрансе" рассказали, что на час будет продлена работа подземки в ночь с 6 на 7 июля и с 9 на 10 июля. Таким образом, станция "Выставочный центр" будет закрываться не в 00:04, как обычно, а в 01:04. Откроются двери вестибюля в те же 05:53.

Также в ночь с 6 на 7 и в ночь с 9 на 10 июля будет продлена работа:

автобусных маршрутов №1-Т, 56, 33-Т, 99

троллейбусных маршрутов №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45

трамвайных маршрутов №8 и 28.

В ночь с 7 на 8 и в ночь с 8 на 9 июля будет продлена работа автобусного маршрута №56 и троллейбусных маршрутов №11, 12, 43, 45.

Также будет обеспечено дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №11, 12, 43, 45.

В то же время, как рассказали в "Киевском метрополитене", до 11 июля возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения фестиваля.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - пояснили работники подземки.

Объявления в метро Киева (metro.kyiv.ua)

Закрываются трамвайные маршруты

Также известно, что с 7 июля ориентировочно до 11 июля закрывается движение трамваев маршрутов №15 и 18. Это вызвано ремонтом трамвайного пути на улице Жилянской.

На период работ будет организовано движение временного автобусного маршрута №18-Т "ул. Старовокзальная - ул. Сечевых Стрельцов" по следующей схеме:

ул. Старовокзальная

ул. Жилянская

площадь Победы

ул. Дмитриевская

ул. Вячеслава Чорновила

Глубочицкий проезд

ул. Глыбочицкая (в обратном направлении ул. Сечевых Стрельцов).

Схема временного маршрута №18-Т (kyivcity.gov.ua)

Также "Киевпастранс" увеличит количество подвижного состава на трамвайном маршруте №14.