Київський транспорт змінює роботу: новий графік і маршрути

Новий графік роботи громадського транспорту

У "Київпастрансі" розповіли, що на годину буде подовжено роботу підземки у ніч з 6 на 7 липня та з 9 на 10 липня. Відтак, станція "Виставковий центр" буде зачинятися не о 00:04, як зазвичай, а о 01:04. Відкриються двері вестибюлю у ті ж 05:53.

Також у ніч із 6 на 7 та у ніч із 9 на 10 липня буде подовжено роботу:

автобусних маршрутів №1-Т, 56, 33-Т, 99

тролейбусних маршрутів №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45

трамвайних маршрутів №8 і 28.

У ніч із 7 на 8 та у ніч із 8 на 9 липня буде подовжено роботу автобусного маршруту №56 і тролейбусних маршрутів №11, 12, 43, 45.

Також буде забезпечено чергування резервних тролейбусів, які в разі необхідності будуть задіяні на тролейбусних маршрутах №11, 12, 43, 45.

У той же час, як розповіли у "Київському метрополітені", до 11 липня можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення фестивалю.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - пояснили працівники підземки.

Оголошення у метро Києва (metro.kyiv.ua)

Закриваються трамвайні маршрути

Також відомо, що із 7 липня орієнтовно до 11 липня закривається рух трамваїв маршрутів №15 і 18. Це спричинено ремонтом трамвайної колії на вулиці Жилянській.

На період робіт буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту №18-Т "вул. Старовокзальна - вул. Січових Стрільців" за наступною схемою:

вул. Старовокзальна

вул. Жилянська

площа Перемоги

вул. Дмитрівська

вул. Вячеслава Чорновола

Глибочицький проїзд

вул. Глибочицька (у зворотному напрямку вул. Січових Стрільців).

Схема тимчасового маршруту №18-Т (kyivcity.gov.ua)

Також "Київпастранс" збільшить кількість рухомого складу на трамвайному маршруті №14.