ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 12:57
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд Фото: в Киеве с 14 июля введут е-билеты на общественном транспорте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Киев отменяет бумажные проездные билеты в общественном транспорте. С 14 июля город перейдет на электронные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты", - указано в сообщении.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

В КГГА объяснили, что бумажные билеты не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 июля в столице начался последний этап отказа от бумажных проездных документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев транспорт е-билет
NEWS
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС