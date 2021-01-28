ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киевский суд отменил новое украинское правописание

Киев, Четверг 28 января 2021 17:01
Киевский суд отменил новое украинское правописание
Суд в Киеве отменил новую редакцию украинского правописания (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства о новом украинском правописании, проект которого был разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений.

Об этом 28 января заявил адвокат Дмитрий Ильченко в своем Facebook.

По его словам, основанием иска к ОАСК было то, что Кабмин не имеет права изменять правописание, поскольку "подобное просто не является его компетенцией".

"Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - пишет юрист.

Он также пояснил, что речь идет о новой редакции украинского правописания, в котором "вводят "павзу", "Атени", проєкт и Марта вместо Марфы".

Кроме того адвокат напомнил, что иск был направлен "на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Решение Окружного админсуда Киева вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию, добавил юрист.

Отметим, что в комментариях к публикации на новость отреагировали неоднозначно. Так, некоторые пользователи сети высказывают мнение, что подобный иск против нового украинского правописания на практике - в интересах Кремля и пророссийских политических сил в Украине.

Ранее сообщалось, что вступившее в силу летом 2019-го новое украинское правописание не будут проверять на ВНО в ближайшие пять лет.

Также мы писали о том, что в новой редакции украинского правописания нашли ошибку.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь украинский языкСуд

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь