Киевский суд отменил новое украинское правописание

Суд в Киеве отменил новую редакцию украинского правописания (коллаж РБК-Украина)

Окружной административный суд Киева отменил постановление правительства о новом украинском правописании, проект которого был разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений.

Об этом 28 января заявил адвокат Дмитрий Ильченко в своем Facebook.

По его словам, основанием иска к ОАСК было то, что Кабмин не имеет права изменять правописание, поскольку "подобное просто не является его компетенцией".

"Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - пишет юрист.

Он также пояснил, что речь идет о новой редакции украинского правописания, в котором "вводят "павзу", "Атени", проєкт и Марта вместо Марфы".

Кроме того адвокат напомнил, что иск был направлен "на защиту украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов".

Решение Окружного админсуда Киева вступает в силу после его апелляционного пересмотра, если Кабмин подаст апелляцию, добавил юрист.

Отметим, что в комментариях к публикации на новость отреагировали неоднозначно. Так, некоторые пользователи сети высказывают мнение, что подобный иск против нового украинского правописания на практике - в интересах Кремля и пророссийских политических сил в Украине.

Ранее сообщалось, что вступившее в силу летом 2019-го новое украинское правописание не будут проверять на ВНО в ближайшие пять лет.

Также мы писали о том, что в новой редакции украинского правописания нашли ошибку.