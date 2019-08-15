Новое украинское правописание не будут проверять на ВНО в ближайшие пять лет

Фото: Украинское правописание (Pіxabay)

Нормы украинского правописания не будут проверять на тестах по украинскому языку и литературе

На внешнем независимом оценивании (ВНО) не будут проверять знания нового украинского правописания ближайшие пять лет. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания Валерий Бойко в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

По словам Бойко, если ученик будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, то это не будет считаться ошибкой.

"В связи со вступлением в силу нового украинского правописания, согласно документу Министерства образования и науки, в ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания проект-проєкт, кафедра - катедра и так далее", - сказал он.

Напомним Кабинет министров на своем заседании 22 мая одобрил Украинское правописание в новой редакции, разработанное Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство образования и науки Украины вынесло проект новой редакции украинского правописания на общественное обсуждение в сентябре 2018 года. Проект разработан на фундаменте украинской традиции с учетом новейших языковых явлений. Комиссия, которая занималась подготовкой проекта, учла, что правописание, не может быть исчерпывающим, в нем указаны наиболее распространенные или спорные орфографические положения.