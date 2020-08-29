Киевский чиновник "напал" на КАМАЗ: карма догнала мгновенно (видео)

Водитель грузовика проучил автохама
Под Вышгородом водитель грузовика проучил автохама, который сначала пытался объехать пробку с нарушением правил дорожного движения, а затем вышел из легковушки прямо посреди трассы и ударил по зеркалу КАМАЗа.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda является сотрудником эмиграционной службы. Об этом передает "Киев Оперативный" в Facebook.
Инцидент произошел в субботу, 29 августа. Участники "разборок" двигались в направлении Вышгорода.
Отмечается, что мужчина за рулем легковушки (номер CB3764AK) решил объехать пробку по обочине, но ему помешал водитель грузовика.
Затем началась "гонка", после чего автохам остановился и решил выместить обиду на водителя грузовика, атаковав его транспорт. Мужчина ударил по зеркалу заднего вида КАМАЗа, после чего вернулся в свою "Шкоду".
Продолжение конфликта удалось снять на видео очевидцам. Водитель грузовика решил "помочь" чиновнику, который явно очень торопился и намеревался протиснуться через очередь из авто, даже с нарушением ПДД. Он просто стал толкать легковушку вперед своим бампером, ускоряя ее.
Касания авто-"тяжеловеса" были легкими, и "Шкода" вроде бы не пострадала, но ее водитель явно пожалел о своих действиях и всерьез забеспокоился. Через некоторое время он притормозил, снова подошел к водителю грузовика и заявил, что у него в салоне сидит ребенок.
На этом конфликт был полностью исчерпан.
Видео: Водитель грузовика проучил автохама под Вышгородом
В сети неоднозначно отреагировали на ситуацию. Одни отмечают, что автохам мог чувствовать безнаказанность на дороге и водитель грузовика проучил его заслуженно. В то же время другие указывают на то, что никто не выиграл от данной ситуации, а для водителя КАМАЗа последствия могут быть неприятные.
Фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ
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