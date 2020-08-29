Київський чиновник "напав" на КАМАЗ: карма догнала миттєво (відео)

Під Вишгородом водій вантажівки провчив автохама, який спочатку намагався об'їхати пробку з порушенням правил дорожнього руху, а потім вийшов з легковика прямо посеред траси та вдарив по дзеркалу КАМАЗа.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda є співробітником еміграційної служби. Про це передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Інцидент стався в суботу, 29 серпня. Учасники "розбірки" рухалися у напрямку Вишгорода.

Зазначається, що чоловік за кермом легковика (номер CB3764AK) вирішив об'їхати пробку по узбіччю, але йому завадив водій вантажівки.

Потім почалася "гонка", після чого автохам зупинився і вирішив зігнати образу на водія вантажівки, атакувавши його транспорт. Чоловік вдарив по дзеркалу заднього виду КАМАЗа, після чого повернувся у свою "Шкоду".

Продовження конфлікту вдалося зняти на відео очевидцям. Водій вантажівки вирішив "допомогти" чиновнику, який явно дуже поспішав і мав намір протиснутися через чергу з авто, навіть з порушенням ПДР. Він просто став штовхати легковик вперед своїм бампером, прискорюючи його.

Дотики авто-"важкоатлета" були легкими, і "Шкода" начебто не постраждала, але її водій явно пошкодував про свої дії та всерйоз занепокоївся. Через деякий час він пригальмував, знову підійшов до водія вантажівки та заявив, що у нього в салоні сидить дитина.

На цьому конфлікт був повністю вичерпаний.

Відео: Водій вантажівки провчив автохама під Вишгородом

У мережі неоднозначно відреагували на ситуацію. Одні зауважують, що автохам міг відчувати безкарність на дорозі і водій вантажівки провчив його заслужено. Водночас інші вказують на те, що ніхто не виграв від даної ситуації, а для водія КАМАЗа наслідки можуть бути неприємні.

Фото: скрін коментарів facebook.com/KyivOperativ

Раніше ми писали про те, що у Києві автохам розмахував пістолетом на дорозі та хизувався тим, що "велика людина в Укроборонпромі"

Також повідомлялося, що недавно у Києві неадекват на джипі наїхав на велосипедиста, але для нього це закінчилося плачевно.