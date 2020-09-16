В киевских ТЦ орудуют проворные воры: на видео показали "обработку жертвы"

На видео показали схему работы наглых воров в столичных ТЦ
В киевских торговых центрах активизировались наглые воры. Они заходят за женщинами в магазины и вытаскивают из сумок кошельки. Чаще всего это происходит, когда жертва преступников рассматривает или примеряет одежду. Отметим, что воры ромской национальности. Они орудуют не только на вокзалах. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Если вы думали, что они могут только красть и грабить людей на вокзале, в центре городе, на Почайной и на Демеевке - вы глубоко ошибаетесь. На видео запечатлен момент кражи у посетительницы в одном из магазинов одежды в ТРЦ Lavina", - написали под видео.
В киевских магазинах промышляют воры-ромы
В комментариях украинцы отметили, что нельзя терять бдительность нигде.
Как мы ранее писали, в Киеве попался на скрытую камеру один из нахальных домушников, который проник в подъезд и расставлял метки по квартирам.
Ранее мы сообщали, что в Киеве прохожие задержали наглого похитителя-эстета.