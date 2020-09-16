В киевских ТЦ орудуют проворные воры: на видео показали "обработку жертвы"

В киевских торговых центрах активизировались наглые воры. Они заходят за женщинами в магазины и вытаскивают из сумок кошельки. Чаще всего это происходит, когда жертва преступников рассматривает или примеряет одежду. Отметим, что воры ромской национальности. Они орудуют не только на вокзалах. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Если вы думали, что они могут только красть и грабить людей на вокзале, в центре городе, на Почайной и на Демеевке - вы глубоко ошибаетесь. На видео запечатлен момент кражи у посетительницы в одном из магазинов одежды в ТРЦ Lavina", - написали под видео.

В киевских магазинах промышляют воры-ромы

В комментариях украинцы отметили, что нельзя терять бдительность нигде.

Коли жінка вибирає одяг - самий момент :-) забуває все на світі.

И в Большевике были они же в субботу.

Когда их начнут вывозить за пределы Киева?

В когось є відео з моментом де цигани заходять в магаз, беруть товар, розраховуються на касі і йдуть собі?

Циганка кудись зайшла - забиваємо на все і стежимо поки тварина вийде. А шо робити, якщо правоохоронні органи не працюють.

Как мы ранее писали, в Киеве попался на скрытую камеру один из нахальных домушников, который проник в подъезд и расставлял метки по квартирам.

Ранее мы сообщали, что в Киеве прохожие задержали наглого похитителя-эстета.