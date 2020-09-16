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В київських ТЦ орудують моторні злодії: на відео показали "обробку жертви"

Автор: Людмила Жукова

На відео показали схему роботи нахабних злодіїв в столичних ТЦ

У київських торгових центрах активізувалися нахабні злодії. Вони заходять за жінками в магазини і витягають гаманці з сумок. Найчастіше це відбувається, коли жертва злочинців розглядає або приміряє одяг. Зазначимо, що злодії ромської національності. Вони орудують не лише на вокзалах. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

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"Якщо ви думали, що вони можуть тільки красти та грабувати людей на вокзалі, у центрі-місті, на Почайный і на Деміївці - ви глибоко помиляєтеся. На відео зображений момент крадіжки у відвідувачки в одному з магазинів одягу в ТРЦ Lavina", - написали під відео.

В київських магазинах промишляють злодії-роми

В коментарях українці відзначили, що не можна втрачати пильність ніде.

  • Якщо жінка вибирає одяг - самий момент :-) забуває все на світі.
  • І в Більшовику були вони ж в суботу.
  • Коли їх почнуть вивозити за межі Києва?
  • У когось є відео з моментом де цигани заходять в магазин, беруть товар, розраховуються на касі і йдуть собі?
  • Циганка кудись зайшла - забиваємо на все і стежимо поки тварина вийде. А шо робити, якщо правоохоронні органи не працюють.

Як ми раніше писали, в Києві попався на приховану камеру один з нахабних домушників, який проник у під'їзд і розставляв мітки по квартирах.

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