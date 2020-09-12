В Киеве ушлые домушники ставят метки на квартиры (видео)

В Киеве домушники ставят метки на квартиры (скрин видео)

В Киеве на видео попали воры-домушники за "разметкой квартир"

В Киеве попался на скрытую камеру один из нахальных домушников, который проник в подъезд и расставлял метки по квартирам.

Видео с "работой" злоумышленника появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

За этим занятием "героя" застукали на Оболони по адресу улица Петра Калнышевского. В сети просят жителей Киева быть аккуратнее.

"Ребят, тут ночью по Калнышевского, 6, бродили какие-то домушники и метки ставили. Будьте аккуратны и берегите свое жилье", - подписано видео.

На кадрах видно, как молодой мужчина заходит в лифт, а затем уже на этаже производит какие-то манипуляции с дверными ручками квартир.

Ребят, тут ночью по Калнышевского, 6, бродили какие-то домушники и метки ставили. Будьте аккуратны и берегите своё жильё. Опубліковано Киев Оперативный Субота, 12 вересня 2020 р.

В Киеве воры бродят по домам и ставят метки (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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