В киевских ресторанах орудуют шустрые воровки: в сеть попало видео

В Киеве разыскивают женщин, которые украли крупную сумму у мужчины в ресторане. Ловкие аферистки быстро вытащили 5 тысяч гривен в заведении "Черноморка". Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

В каком именно заведении сети "Черноморка" произошло ограбление - не сообщается.

"Внимание! Розыск! Разыскиваются две дамы, изображенные на видео, которые вчера в кафе "Черноморка" похитили из мужской сумки более 5 тыс. гривен. Может, кто их знает?" - написали под видео.

Видео: Женщины в ресторане "Черноморка" (Facebook/Киев Оперативный)

Пользователи сети отметили в комментариях, что одна из женщин похожа на одну скандальную персону, которую называли "солдатская мать" за то, что она за деньги играла роль матери военного.

Платные курсы "как не оставлять деньги депопало". Стоимость 5000 грн. Она честно заработала.

Блин.. красиво.

А вот так, просто, можно снимать посетителей?

Видно, как рука под шарфом работает.

Зачем сумку без присмотра оставлять . Ценные вещи нужно лучше прятать во внутренний карман например.

Скриншот комментариев (Facebook/Киев Оперативный)