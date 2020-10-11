ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На киевских дорогах заметили самый необычный экологичный транспорт (фото)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве сфотографировали необычное транспортное средство

Пока различные производители соревнуются в выпуске разнообразных экологичных двигателей, украинские умельцы делают свои необычные транспортные средства, которые безопасны для окружающей среды.

Необычный транспорт, работающий на ножной тяге, сфотографировали на бульваре имени академика Вернадского. Об этом сообщает ProfiDom.com.ua.

Экологичный транспорт в Киеве (фото: profidom.com.ua)

Самые читаемые новости

Судя по всему, это чудо техники представляет собой помесь велосипеда и байдарки. Стоит отметить, что получилось очень интересно. Его можно выставлять на всемирной выставке.

Напомним, в Украине для водителей создали особый сервис, с которым путешествовать будет легче. Разработано специальное мобильное приложение, которое позволяет жаловаться на ямы на дорогах.

Ресурс оповещает участников движения о ремонтных работах на трассах. В 2021 году планируется интеграция инструментов "интерактивной карты" Укравтодора в мобильное приложение "Дія".

Ранее мы также писали о том, что в Харькове заметили одно из самых дорогих авто в мире. Эксклюзивный автомобиль Ferrari LaFerrari, стоимость которого превышает миллион евро, был припаркован возле одного из самых дорогих ресторанов города.

Стоит отметить, что таких машин было выпущено всего 499 экземпляров. Весь тираж разошелся еще до официального релиза.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевавтомобили