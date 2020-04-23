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У київських лікарнях закінчуються місця для хворих коронавірусом: лікарі б'ють на сполох

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 08:32
У київських лікарнях закінчуються місця для хворих коронавірусом: лікарі б'ють на сполох
У Києві закінчуються місця в лікарнях для хворих COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Лікар київської лікарні повідомила тривожну новину про хворих коронавірусом

Коронавірус в Україні інфікував 6592 осіб, з них 174 людини померли від ускладнень інфекції, 424 пацієнта померли. Карантин в Україні через інфекцію продовжили до 11 травня, але захворюваність коронавірусом продовжує зростати. Так, головний лікар Олександрівської лікарні Людмила Антоненко повідомила, що в медустанові закінчуються місця для інфікованих COVID-19. Про це вона розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Медик зазначила, що продовження карантину - це вірне рішення, місць в інфекційних лікарнях на всіх не вистачить, але резервні ліжка все-таки готуються.

"Станом на 22 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях перебуває 88 пацієнтів, з них - 76 з підтвердженим коронавірусом, 80 - з пневмонією, 6 - в реанімації, всі на кисневій підтримці, на ШВЛ немає", - повідомила Антоненко.

Лікар повідомила, що за вихідні дні померло 2 пацієнта з COVID-19 з двосторонньою полісегментарною пневмонією і супутніми хронічними захворюваннями.

Антоненко написала, що вірус нікуди не пішов, а те, що він заразив не так багато людей, як в Європі - заслуга уряду і вчасно введенного карантину.

"В останні дні у всіх посилюється оманливе враження, що коронавірусна хвороба не набирає обертів, ми впевнено йдемо до ослаблення і завершення карантину, повертаємося до повноцінного соціального життя. Проте загроза є, і вона ще нікуди не зникла. COVID-19 - невидимий ворог, який ще може нанести потужний удар", - підсумувала лікар.

У київських лікарнях закінчуються місця для хворих коронавірусом: лікарі б'ють на сполохЛюдмила Антоненко повідомила тривожну новину (фото: facebook.com/doc.antonenko)

Як ми раніше писали, лікар-інфекціоніст заявила, що пік пандемії COVID-19 в Україні ще не пройдено.

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