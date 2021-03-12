UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве презентовали новое блюдо, которое может стать гастрономической визиткой столицы, и даже заменить легендарную "киевскую перепичку", вкус которой не меняется десятки лет.

Об этом сообщили на Официальном портале Киева.

Новый уникальный гастропродукт получил название "Kyiv Pie" (Киевский пирог) и был показан киевлянам и гостям столицы днем 12 марта в одном из заведений на Днепровской набережной.

Чтобы совместить типичные украинские киевские традиции и тренды, в то же время создать ресторанную еду, которая была бы удобна для доставки и стритфуда, привлекли команду специалистов.

При разработке рецепта были учтены также предпочтения веганов и вегетарианцев.

Такая достопримечательность, по замыслу разработчиков, будет способствовать развитию гастрономического туризма в столице.

В Киеве презентовали Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

Выглядит блюдо как закрытый пирог небольшого размера. Напоминает он по форме подсолнечник, а сверху посыпан семенами.

Внутри - разнообразные начинки:

  • корень сельдерея, петрушки, пастернака, лук и чеснок,
  • осетр, лук, чеснок, приготовленные на сливочном масле,
  • говяжий ливер, лук и чеснок на сливочном масле.

В планах - добавить сладкие начинки.

Стоить блюдо будет в пределах 30 гривен.

Так выглядит Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

В Киеве презентовали новое блюдо

Ранее мы писали о рецепте классических блинов с курицей с секретным ингредиентом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рецепт
Читайте также
Рецепт борща украинской пенсионерки вышел в New York Times: в чем секрет блюда
Рецепт розовых блинчиков с селедкой, которые точно удивят ваших гостей на Масленицу
Прогноз погоды