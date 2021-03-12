"Киевская перепичка" - все? Презентовали новое уникальное блюдо. Вот его фото

В Киеве презентовали новое блюдо, которое может стать гастрономической визиткой столицы, и даже заменить легендарную "киевскую перепичку", вкус которой не меняется десятки лет.
Об этом сообщили на Официальном портале Киева.
Новый уникальный гастропродукт получил название "Kyiv Pie" (Киевский пирог) и был показан киевлянам и гостям столицы днем 12 марта в одном из заведений на Днепровской набережной.
Чтобы совместить типичные украинские киевские традиции и тренды, в то же время создать ресторанную еду, которая была бы удобна для доставки и стритфуда, привлекли команду специалистов.
При разработке рецепта были учтены также предпочтения веганов и вегетарианцев.
Такая достопримечательность, по замыслу разработчиков, будет способствовать развитию гастрономического туризма в столице.
В Киеве презентовали Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)
Выглядит блюдо как закрытый пирог небольшого размера. Напоминает он по форме подсолнечник, а сверху посыпан семенами.
Внутри - разнообразные начинки:
В планах - добавить сладкие начинки.
Стоить блюдо будет в пределах 30 гривен.
Так выглядит Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)
В Киеве презентовали новое блюдо
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