"Київська перепічка" - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото

Новий унікальний гастропродукт отримав назву "Kyiv Pie" (Київський пиріг) і був показаний киянам і гостям столиці вдень 12 березня в одному із закладів на Дніпровській набережній.

Аби поєднати типові українські київські традиції і тренди, водночас створити ресторанну страву, яка була б зручна для доставки та стрітфуду, залучили команду фахівців.

При розробці рецепту були враховані також уподобання веганів і вегетаріанців.

Така принада, за задумом розробників, буде сприяти розвитку гастрономічного туризму в столиці.

У Києві презентували Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

Виглядає страва як закритий пиріг невеликого розміру. Нагадує він за формою соняшник, а зверху посипаний насінням.

Всередині - різноманітні начинки:

корінь селери, петрушки, пастернаку, цибуля і часник,

осетер, цибуля, часник, приготовані на вершковому маслі,

яловичий лівер, цибуля і часник на вершковому маслі.

У планах - додати солодкі начинки.

Коштувати страва буде в межах 30 гривень.

Так виглядає Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

У Києві презентували нову страву