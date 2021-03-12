"Київська перепічка" - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото

У Києві презентували нову страву, яка може стати гастрономічною візитівкою столиці, і навіть замінити легендарну "київську перепічку", смак якої не міняється десятки років.
Про це повідомили на Офіційному порталі Києва.
Новий унікальний гастропродукт отримав назву "Kyiv Pie" (Київський пиріг) і був показаний киянам і гостям столиці вдень 12 березня в одному із закладів на Дніпровській набережній.
Аби поєднати типові українські київські традиції і тренди, водночас створити ресторанну страву, яка була б зручна для доставки та стрітфуду, залучили команду фахівців.
При розробці рецепту були враховані також уподобання веганів і вегетаріанців.
Така принада, за задумом розробників, буде сприяти розвитку гастрономічного туризму в столиці.
У Києві презентували Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)
Виглядає страва як закритий пиріг невеликого розміру. Нагадує він за формою соняшник, а зверху посипаний насінням.
Всередині - різноманітні начинки:
У планах - додати солодкі начинки.
Коштувати страва буде в межах 30 гривень.
Так виглядає Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)
У Києві презентували нову страву
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