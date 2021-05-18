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Під Києвом живе найстаріша качка України: названо секрет її довголіття

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 07:16
Під Києвом живе найстаріша качка України: названо секрет її довголіття Колаж РБК-Україна: під Києвом живе найстаріша качка України
Автор: Роман Мирончук

У Київській області у звичайному сараї живе найстаріша качка в Україні. Її звуть Глаша і їй 25 років. Це рекорд, адже даний вид пернатих при хороших умовах може жити до 20 років. Але, як правило, їх ростять для м'яса, тому навіть 10 років - це дуже багато.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Порода качки називається українська сіра чубата. За словами власника птиці, качка у них з'явилася в далекому 1996 році. При цьому її взяли не за гроші, а через бартер.

"Заїхав до своєї тітки Ніни, а у неї на дворі бігають качки. А тітка тримала ще корову і у неї не було сепаратора, а мені у спадок від бабусі залишився. І я зробив такий бартер", - розповів господар качки.

Останнім часом вік все ж дає про себе знати. У качки вже поганий зір, і їй все складніше бігати по двору.

Сусідка підтвердила, що птахові вже багато років. На підтвердження її слів качку оглянув професійний орнітолог. Він також підтвердив, що качці 25 років.

Зазначимо, що один качиний рік дорівнює приблизно 5 рокам людини, тому Глаша умовно 125 річна бабуся, і це рекорд. За качкою доглядає вся сім'я і знає в чому секрет її довголіття - щира турбота і любов оточення.

У сім'ї є різні тварини, і нікого з них вони не вбивають, а ростять для продажу іншим людям на подальший виводок.

Під Києвом живе найстаріша качка України (відео: YouTube)

Нагадаємо, качка з десятками каченят перекрила рух у Києві.

Ми також писали про те, що в Харківській області діти врятували кота, який два тижні просидів у глибокій криниці.

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